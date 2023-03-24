Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika
Место рожденияJuttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения25.08.1818
Дата смерти24.06.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1818
Бракосочетание
17.03.1847
Рождение ребёнка
02.04.1854
Сын: Parviainen Pekka Antinpoika
Мать ребёнка: Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär
Рождение ребёнка
25.07.1857
Дочь: (Parviainen) Anna Antintytär
Мать ребёнка: Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär