Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika

Место рождения

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

25.08.1818

Дата смерти

24.06.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1818

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen (Parfin) Kaisa

Бракосочетание
17.03.1847

Жена: Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär

Рождение ребёнка
02.04.1854

Сын: Parviainen Pekka Antinpoika

Мать ребёнка: Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär

Рождение ребёнка
25.07.1857

Дочь: (Parviainen) Anna Antintytär

Мать ребёнка: Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär

Смерть
24.06.1859

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