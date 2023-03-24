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Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1827

Дата смерти

Около 26.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1827

Отец: Niiranen Heikki Jaakonpoika

Мать: Kettunen (Parviainen) Anna Davidsdotter

Бракосочетание
17.03.1847

Муж: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika

Рождение ребёнка
02.04.1854

Сын: Parviainen Pekka Antinpoika

Отец ребёнка: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika

Рождение ребёнка
25.07.1857

Дочь: (Parviainen) Anna Antintytär

Отец ребёнка: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika

Смерть
Около 26.12.1887
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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