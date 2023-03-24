Parviainen (Parviainen) Eva Annantytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1827
Дата смертиОколо 26.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1827
Бракосочетание
17.03.1847
Рождение ребёнка
02.04.1854
Сын: Parviainen Pekka Antinpoika
Отец ребёнка: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika
Рождение ребёнка
25.07.1857
Дочь: (Parviainen) Anna Antintytär
Отец ребёнка: Parviainen (Parviain) Antti Tahvonpoika
Смерть
Около 26.12.1887
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия