Kettunen (Parviainen) Anna Davidsdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kettunen (Parviainen) Anna Davidsdotter

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Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

1789

Дата смерти

11.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Parviain David Staffansson

Мать: Parviainen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
16.03.1815

Муж: Kettunen Heikki Pekanpoika

Leppälahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
26.11.1815

Сын: Kettunen Heikki Heikinpoika

Отец ребёнка: Kettunen Heikki Pekanpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.09.1822

Дочь: Parviainen ? Anna Annantytär

Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1825

Сын: Parviainen Matti Annanpoika

Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.02.1827

Дочь: Parviainen Eva Annantytär

Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika

Рождение ребёнка
10.06.1830

Сын: Parviainen Peter Annanpoika

Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
11.04.1862
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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