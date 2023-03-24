Kettunen (Parviainen) Anna Davidsdotter
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения1789
Дата смерти11.04.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Parviain David Staffansson
Мать: Parviainen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
16.03.1815
Leppälahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
26.11.1815
Сын: Kettunen Heikki Heikinpoika
Отец ребёнка: Kettunen Heikki Pekanpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.09.1822
Дочь: Parviainen ? Anna Annantytär
Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1825
Сын: Parviainen Matti Annanpoika
Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.02.1827
Дочь: Parviainen Eva Annantytär
Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika
Рождение ребёнка
10.06.1830
Сын: Parviainen Peter Annanpoika
Отец ребёнка: Niiranen Heikki Jaakonpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
11.04.1862
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя