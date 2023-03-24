Parviain David Staffansson
Место рожденияKuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения03.01.1758
Дата смерти17.06.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1758
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Parviainen (Kuikka) Anna
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Parviainen) Kaisa Taavetintytär
Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.11.1786
Дочь: (Parviainen) Elisabeth Davidsdotter
Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Kettunen (Parviainen) Anna Davidsdotter
Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.08.1790
Дочь: (Parviainen) Maria Taavetintytär
Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.11.1791
Дочь: Parviainen (Parviainen) Magdaleena Davidsdotter
Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
31.12.1795
Дочь: (Parviainen) Helena Taavetintytär
Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna
Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
17.06.1825
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя