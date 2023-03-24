Parviain David Staffansson 03.01.1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Parviain David Staffansson

Место рождения

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

03.01.1758

Дата смерти

17.06.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1758

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen (Loikas) Lisa

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Parviainen (Kuikka) Anna

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Parviainen) Kaisa Taavetintytär

Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.11.1786

Дочь: (Parviainen) Elisabeth Davidsdotter

Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Kettunen (Parviainen) Anna Davidsdotter

Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.08.1790

Дочь: (Parviainen) Maria Taavetintytär

Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.11.1791

Дочь: Parviainen (Parviainen) Magdaleena Davidsdotter

Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
31.12.1795

Дочь: (Parviainen) Helena Taavetintytär

Мать ребёнка: Parviainen (Kuikka) Anna

Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
17.06.1825
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

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