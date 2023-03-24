(Parviainen) Maria Taavetintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Parviainen) Maria Taavetintytär

(Parviainen) Maria Taavetintytär

avatar

Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

05.08.1790

Дата смерти

07.02.1832

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1790

Отец: Parviain David Staffansson

Мать: Parviainen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.04.1826

Сын: Parviainen Jaakoppi Marianpoika

Отец ребёнка: не указан

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
07.02.1832
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
10.02.1832
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close