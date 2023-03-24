(Parviainen) Maria Taavetintytär
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения05.08.1790
Дата смерти07.02.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1790
Отец: Parviain David Staffansson
Мать: Parviainen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.04.1826
Сын: Parviainen Jaakoppi Marianpoika
Отец ребёнка: не указан
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
07.02.1832
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
10.02.1832