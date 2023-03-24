(Parviainen) Helena Taavetintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Parviainen) Helena Taavetintytär

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Место рождения

Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

31.12.1795

Дата смерти

25.06.1833

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1758 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1795

Отец: Parviain David Staffansson

Мать: Parviainen Anna

Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
15.10.1815

Муж: скрыто настройками приватности

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
25.06.1833
Jalonvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
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