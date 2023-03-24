(Parviainen) Helena Taavetintytär
Место рожденияKoirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения31.12.1795
Дата смерти25.06.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1795
Отец: Parviain David Staffansson
Мать: Parviainen Anna
Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
15.10.1815
Муж: скрыто настройками приватности
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
25.06.1833
Jalonvaara, ОПРЕДЕЛИТЬ