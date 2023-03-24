Parviainen Pekka Tahvonpoika
Место рожденияHarsunvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения24.08.1812
Дата смерти19.05.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1812
Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Мать: Parviainen Kaisa
Harsunvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.06.1836
Сын: Parviainen Juho Pekanpoika
Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär
Рождение ребёнка
22.12.1838
Сын: Parviainen Pekka Pekanpoika
Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
02.04.1840
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1848
Дочь: Maria Pekantytär
Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.04.1851
Сын: Parviainen Antti Pekanpoika
Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
19.05.1868
Harsunvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
31.05.1868