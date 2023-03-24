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Parviainen Pekka Tahvonpoika

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Место рождения

Harsunvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

24.08.1812

Дата смерти

19.05.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1812

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen Kaisa

Harsunvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.06.1836

Сын: Parviainen Juho Pekanpoika

Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär

Рождение ребёнка
22.12.1838

Сын: Parviainen Pekka Pekanpoika

Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
02.04.1840

Жена: Parviainen Helena Juhontytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1848

Дочь: Maria Pekantytär

Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.04.1851

Сын: Parviainen Antti Pekanpoika

Мать ребёнка: Parviainen Helena Juhontytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
19.05.1868
Harsunvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
31.05.1868
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