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Parviainen Juho Pekanpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1836

Дата смерти

14.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1836

Отец: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Мать: Parviainen Helena Juhontytär

Бракосочетание
18.02.1862

Жена: Parviainen Anna Kallentytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: Anna Juhontytär

Мать ребёнка: Parviainen Anna Kallentytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.06.1863

Дочь: Maija-Liisa Juhontytär

Мать ребёнка: Parviainen Anna Kallentytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.06.1866

Дочь: Susanna Juhontytär

Мать ребёнка: Parviainen Anna Kallentytär

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
14.12.1873
Валки, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
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