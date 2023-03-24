Parviainen Juho Pekanpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1836
Дата смерти14.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1836
Бракосочетание
18.02.1862
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.07.1862
Дочь: Anna Juhontytär
Мать ребёнка: Parviainen Anna Kallentytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.06.1863
Дочь: Maija-Liisa Juhontytär
Мать ребёнка: Parviainen Anna Kallentytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.06.1866
Дочь: Susanna Juhontytär
Мать ребёнка: Parviainen Anna Kallentytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
14.12.1873
Валки, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния