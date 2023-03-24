Parviainen (Silainen) Helena Juhontytär
Место рожденияKuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения15.02.1808
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.06.1836
Сын: Parviainen Juho Pekanpoika
Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika
Рождение ребёнка
22.12.1838
Сын: Parviainen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
02.04.1840
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1848
Дочь: Maria Pekantytär
Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.04.1851
Сын: Parviainen Antti Pekanpoika
Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1876
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия