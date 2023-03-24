Parviainen (Silainen) Helena Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parviainen (Silainen) Helena Juhontytär

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Место рождения

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

15.02.1808

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.06.1836

Сын: Parviainen Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Рождение ребёнка
22.12.1838

Сын: Parviainen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
02.04.1840

Муж: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1848

Дочь: Maria Pekantytär

Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.04.1851

Сын: Parviainen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Parviainen Pekka Tahvonpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1876
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
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