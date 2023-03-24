Parviainen (Moilanen) Anna Kallentytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parviainen (Moilanen) Anna Kallentytär

Место рождения

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

20.09.1839

Дата смерти

22.06.1871

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1839

Отец: Moilanen Kalle

Мать: Moilanen (Niiranen) Liisa Antintytär

Бракосочетание
18.02.1862

Муж: Parviainen Juho Pekanpoika

Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: (Parviainen) Anna Juhontytär

Отец ребёнка: Parviainen Juho Pekanpoika

Рождение ребёнка
09.06.1863

Дочь: (Parviainen) Maija-Liisa Juhontytär

Отец ребёнка: Parviainen Juho Pekanpoika

Рождение ребёнка
03.06.1866

Дочь: (Parviainen) Susanna Juhontytär

Отец ребёнка: Parviainen Juho Pekanpoika

Смерть
22.06.1871
Валки, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния

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