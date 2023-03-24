Parviainen (Moilanen) Anna Kallentytär
Место рожденияAnoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения20.09.1839
Дата смерти22.06.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1839
Бракосочетание
18.02.1862
Рождение ребёнка
05.07.1862
Дочь: (Parviainen) Anna Juhontytär
Отец ребёнка: Parviainen Juho Pekanpoika
Рождение ребёнка
09.06.1863
Дочь: (Parviainen) Maija-Liisa Juhontytär
Отец ребёнка: Parviainen Juho Pekanpoika
Рождение ребёнка
03.06.1866
Дочь: (Parviainen) Susanna Juhontytär
Отец ребёнка: Parviainen Juho Pekanpoika
Смерть
22.06.1871
Валки, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния