(Parviainen) Anna Tahvontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Parviainen) Anna Tahvontytär

Место рождения

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

01.08.1791

Дата смерти

28.04.1794

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1791

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen Carin

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
28.04.1794
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя