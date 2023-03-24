(Parviainen) Anna Tahvontytär
Место рожденияJuttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения01.08.1791
Дата смерти28.04.1794
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1791
Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Мать: Parviainen Carin
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
28.04.1794
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя