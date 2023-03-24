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Parviainen (Kuicka) Carin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

08.01.1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1782

Муж: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Parviainen) Maria Tahvontytär

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
03.06.1784

Сын: Parviainen David Staffansson

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
01.08.1791

Дочь: (Parviainen) Anna Tahvontytär

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Рождение ребёнка
02.01.1794

Сын: Parviainen Paavo Tahvonpoika

Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Смерть
08.01.1805
Похороны
15.01.1805

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