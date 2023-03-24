Parviainen (Kuicka) Carin
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти08.01.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Parviainen) Maria Tahvontytär
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Рождение ребёнка
03.06.1784
Сын: Parviainen David Staffansson
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Рождение ребёнка
01.08.1791
Дочь: (Parviainen) Anna Tahvontytär
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Рождение ребёнка
02.01.1794
Сын: Parviainen Paavo Tahvonpoika
Отец ребёнка: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Смерть
08.01.1805
Похороны
15.01.1805