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Зыков Афанасий Прокопьевич

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.01.1849 ст.

Дата смерти

23.11.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1849 ст.

Отец: Зыков Прокоп Луппович

Мать: Зыкова Мария Прокопьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1869

Сын: Зыков Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1872 ст.

Сын: Зыков Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Дочь: Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.

Сын: Зыков Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Зыков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Зыков Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Пелагея Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.11.1905 ст.
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