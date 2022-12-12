Зыков Афанасий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1849 ст.
Дата смерти23.11.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1849 ст.
Отец: Зыков Прокоп Луппович
Мать: Зыкова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1869
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
22.08.1872 ст.
Сын: Зыков Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Дочь: Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Сын: Зыков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Пелагея Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1905 ст.