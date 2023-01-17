Зыкова Пелагея Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1869
Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.08.1872 ст.
Сын: Зыков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Дочь: Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Сын: Зыков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно