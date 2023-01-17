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Зыкова Пелагея Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1865 и 1869

Сын: Зыков Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1872 ст.

Сын: Зыков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Дочь: Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.

Сын: Зыков Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Зыков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Зыков Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Зыков Афанасий Прокопьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Афанасий Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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