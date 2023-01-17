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Зыков Илья Афанасьевич

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.07.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882 ст.

Отец: Зыков Афанасий Прокопьевич

Мать: Зыкова Пелагея Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Жена: Зыкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
После ?.07.1908

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Зыков Иван Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.07.1913 ст.

Сын: Зыков Василий Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1916 ст.

Дочь: Зыкова Анфиса Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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