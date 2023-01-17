Зыков Илья Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882 ст.
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
После ?.07.1908
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Сын: Зыков Иван Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
09.07.1913 ст.
Сын: Зыков Василий Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1916 ст.
Дочь: Зыкова Анфиса Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно