Зыкова (Ишутинова) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
После ?.07.1908
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Сын: Зыков Иван Ильич
Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.07.1913 ст.
Сын: Зыков Василий Ильич
Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.07.1916 ст.
Дочь: Зыкова Анфиса Ильинична
Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно