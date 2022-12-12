Зыкова (Ишутинова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Ишутинова) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Кармановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кармановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Муж: Зыков Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
После ?.07.1908

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Зыков Иван Ильич

Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.07.1913 ст.

Сын: Зыков Василий Ильич

Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1916 ст.

Дочь: Зыкова Анфиса Ильинична

Отец ребёнка: Зыков Илья Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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