Зыкова Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812
Отец: Прокоп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович
Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.
Сын: Зыков Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович
Рождение ребёнка
10.12.1839 ст.
Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Дочь: Зыкова Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович
Рождение ребёнка
07.01.1849 ст.
Сын: Зыков Афанасий Прокопьевич
Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно