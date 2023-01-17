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Зыкова Мария Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812

Отец: Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.12.1839 ст.

Сын: Зыков Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Зыкова Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.01.1849 ст.

Сын: Зыков Афанасий Прокопьевич

Отец ребёнка: Зыков Прокоп Луппович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Прокоп Луппович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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