Зыков Прокоп Луппович
Место рождения
Дата рождения01.06.1808 ст.
Дата смерти07.03.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1808 ст.
Отец: Зыков Лупп Сергеевич
Мать: Зыкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.
Сын: Зыков Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.12.1839 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Дочь: Зыкова Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.01.1849 ст.
Сын: Зыков Афанасий Прокопьевич
Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Мария Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1879 ст.