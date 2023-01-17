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Зыков Прокоп Луппович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.06.1808 ст.

Дата смерти

07.03.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1808 ст.

Отец: Зыков Лупп Сергеевич

Мать: Зыкова Анна Леонтьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1836 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.12.1839 ст.

Сын: Зыков Даниил Прокопьевич

Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Зыкова Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.01.1849 ст.

Сын: Зыков Афанасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Зыкова Мария Прокопьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Мария Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.03.1879 ст.
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