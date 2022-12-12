Зыков Лупп Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Лупп Сергеевич

Зыков Лупп Сергеевич

avatar

Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1771 и 1772

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Между 1747 и 1748 г.р.

Жена

Между 1776 и 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772

Отец: Зыков Сергей Никифорович

Мать: Зыкова Анастасия Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.01.1798 ст.

Жена: Зыкова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.10.1799 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Луппович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804

Сын: Зыков Михаил Луппович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Зыков Иван Луппович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.06.1808 ст.

Сын: Зыков Прокоп Луппович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close