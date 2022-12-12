Зыков Лупп Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1771 и 1772
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772
Бракосочетание
14.01.1798 ст.
Жена: Зыкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.10.1799 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804
Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Зыков Иван Луппович
Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.06.1808 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Зыкова Анна Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838