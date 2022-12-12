Зыкова Анастасия Осиповна
Место рожденияпочинок Рябухинский, Пищальская вотчина, Орловская округа, Вятская губерния
Дата рожденияМежду 1747 и 1748
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1747 и 1748
Отец: Осип
Мать: не указана
починок Рябухинский, Пищальская вотчина, Орловская округа, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1771
Отец ребёнка: Зыков Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772
Сын: Зыков Лупп Сергеевич
Отец ребёнка: Зыков Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834