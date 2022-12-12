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Зыкова Анастасия Осиповна

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Место рождения

починок Рябухинский, Пищальская вотчина, Орловская округа, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1747 и 1748

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1750 г.р.

Дети

Между 1770 и 1771 г.р.
Между 1771 и 1772 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1748

Отец: Осип

Мать: не указана

починок Рябухинский, Пищальская вотчина, Орловская округа, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1771

Сын: Зыков Ларион Сергеевич

Отец ребёнка: Зыков Сергей Никифорович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772

Сын: Зыков Лупп Сергеевич

Отец ребёнка: Зыков Сергей Никифорович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Сергей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1816 и 1834
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