Чарушин Василий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1859 ст.
Дата смерти13.12.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.01.1859 ст.
Основание: Метрическая книга 237/73/99 (381об-382) 25.01.1859 Василий, деревни Любцовской уволенный по билету солдат Демент Ларионов Чарушин и законная жена его Анна Наумовна, православные. Восприе... Показать все
Бракосочетание
30.01.1887 ст.
МК 1887 с.Бахта, Троицкая?? (?) Вятского уезда, Троицкой вол, д. Любцовской, уволенный в ранах рядовой Павловского полка 6 роты Василий Дометиев Чарушин первый брак, православный, 26 лет того же уезда... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1888 ст.
Сын: Чарушин Симеон Васильевич
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №33/22.03/25/Симеон/д.Людц/солдат уволенный по билету Василий Дометиев Чарушин+Агафия Кириллова В: д.Ивашковской кр.Семен Кириллов Пестов (мб брат Агафии, т... Показать все
Восприемник
03.08.1891 ст.
Ивана Пестова, Вятский уезд, Вятская губерния
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) у сына Лаврентия - брата жены Андрея Кириллова Пестова и Татьяны Поликарповой
Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
19.03.1892 новый стиль МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №20/06.03/8/Павел/д.Любц/солдат уволенный по билету Василий Дометиев Чарушин+Агафья Кириллова В:т.ж.д.кр.сын Михаил Иванов Чарушин... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.
Дочь: Клобукова (Чарушина) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
01.09.1895 ст стиль
Рождение ребёнка
17.12.1898
Сын: Чарушин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
30.11.1898 ст стиль
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.
Дочь: Пестова (Чарушина) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
Основание: МК 1904г. с.Бахта, (237/226/654, 15об-16) 22.04.1904 (ст стиль) / 24 крещ/ Александра дер. Любцовской отставной солдат Василий Дементьев Чарушин и законная жена его Агафья Кирилловна, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Чарушин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
Рождение ребёнка
23.09.1914
Дочь: Пересторонина (Чарушина) Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна
Из метрик, есть скан от Полины Чарушиной
Место жительства
1916
Согласно с/х переписи номер семьи - №28.
Смерть
13.12.1940
Есть в с/х переписи за 1916-1917 Сказала Полина Чарушина, подтвердила в архиве