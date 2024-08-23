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Чарушин Симеон Васильевич

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.03.1888 ст.

Дата смерти

31.03.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1888 ст.

Отец: Чарушин Василий Дементьевич

Мать: Чарушина (Пестова) Агафья Кирилловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №33/22.03/25/Симеон/д.Людц/солдат уволенный по билету Василий Дометиев Чарушин+Агафия Кириллова В: д.Ивашковской кр.Семен Кириллов Пестов (мб брат Агафии, т... Показать все
Смерть
31.03.1888 ст.
Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №26/31.03/03/д.Любцовс/солдат уволенный по билету Василия Дометия Чарушина сын Симеон 7 дн от слабого рождения

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