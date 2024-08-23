Чарушин Симеон Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1888 ст.
Дата смерти31.03.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №33/22.03/25/Симеон/д.Людц/солдат уволенный по билету Василий Дометиев Чарушин+Агафия Кириллова В: д.Ивашковской кр.Семен Кириллов Пестов (мб брат Агафии, т... Показать все
Смерть
31.03.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №26/31.03/03/д.Любцовс/солдат уволенный по билету Василия Дометия Чарушина сын Симеон 7 дн от слабого рождения