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Чарушин Николай Васильевич

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Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.12.1898

Дата смерти

31.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898

Отец: Чарушин Василий Дементьевич

Мать: Чарушина Агафья Кирилловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чарушин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
1924

Жена: Чарушина Ольга Сергеевна

Ранение
26.02.1942
тяжело ранен в левую ногу и обе руки
Награда
30.05.1951
Медаль «За отвагу» Звание: рядовой Должность: стрелок Партийность: беспартийный Часть: 1193 стр.полка на Западном фронте Кто наградил: Президиум ВС СССР Дата подвига: 26.02.1942 По... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
31.03.1976
Захоронен на старом Бахтинском кладбище
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