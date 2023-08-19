Чарушин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1898
Дата смерти31.03.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чарушин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чарушина Ольга Сергеевна
Бракосочетание
1924
Жена: Чарушина Ольга Сергеевна
Ранение
26.02.1942
тяжело ранен в левую ногу и обе руки
Награда
30.05.1951
Медаль «За отвагу» Звание: рядовой Должность: стрелок Партийность: беспартийный Часть: 1193 стр.полка на Западном фронте Кто наградил: Президиум ВС СССР Дата подвига: 26.02.1942 По... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.03.1976
Захоронен на старом Бахтинском кладбище