Чарушин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти27.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.1943
Причина смерти: убит | Звание: рядовой Последнее место службы: 3 возд. дес. гв. див. Первичное место захоронения: Украинская ССР, Житомирская обл., Радомышльский р-н, с. Негребовка центр села возле кл... Показать все