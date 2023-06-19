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Чарушин Василий Николаевич

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

27.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Чарушин Николай Васильевич

Мать: Чарушина Ольга Сергеевна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.1943
Причина смерти: убит | Звание: рядовой Последнее место службы: 3 возд. дес. гв. див. Первичное место захоронения: Украинская ССР, Житомирская обл., Радомышльский р-н, с. Негребовка центр села возле кл... Показать все