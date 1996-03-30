Чарушина Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧарушина Ольга Сергеевна

Чарушина Ольга Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1903

Дата смерти

30.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чарушин Николай Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чарушин Николай Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чарушин Николай Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чарушин Николай Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чарушин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чарушин Николай Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
1924

Муж: Чарушин Николай Васильевич

Смерть
30.03.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.