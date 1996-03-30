Чарушина Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1903
Дата смерти30.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чарушин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чарушин Николай Васильевич
Бракосочетание
1924
Смерть
30.03.1996