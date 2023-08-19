Пересторонина (Чарушина) Таисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1914
Дата смерти11.09.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1914
Рождение ребёнка
23.07.1939
Сын: Пересторонин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пересторонин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пересторонин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Пересторонин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1980