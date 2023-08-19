Пересторонина (Чарушина) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересторонина (Чарушина) Таисия Васильевна

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Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

06.10.1914

Дата смерти

11.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1914

Отец: Чарушин Василий Дементьевич

Мать: Чарушина Агафья Кирилловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1939

Сын: Пересторонин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пересторонин Иван Николаевич

Першино, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пересторонин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пересторонин Иван Николаевич

Першино, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пересторонин Иван Николаевич

Смерть
11.09.1980
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