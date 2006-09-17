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Пересторонин Владимир Иванович

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Место рождения

Першино, город Киров, Кировская область

Дата рождения

23.07.1939

Дата смерти

17.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939

Отец: Пересторонин Иван Николаевич

Мать: Пересторонина (Чарушина) Таисия Васильевна

Першино, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Першино, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Першино, город Киров, Кировская область
Смерть
17.09.2006

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