Пересторонин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1939
Дата смерти17.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.2006