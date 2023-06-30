Анна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1855 ст.

Сын: Чарушин Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Чарушин Дементий Ларионович

Дату сказала Полина Чарушина
Рождение ребёнка
25.01.1859 ст.

Сын: Чарушин Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Чарушин Дементий Ларионович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Написано: \"25 генваря 1959 года рождение Василий, деревни Любцовской уволенный по билету солдат Домент Ларионов Чарушин и законная жена его Анна Наумовна\". Вот и получается, что Ларион Иванов наш п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарушин Дементий Ларионович

Смерть
Неизвестно
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