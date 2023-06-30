Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1855 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Дементий Ларионович
Дату сказала Полина Чарушина
Рождение ребёнка
25.01.1859 ст.
Сын: Чарушин Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Чарушин Дементий Ларионович
Чарушины, город Киров, Кировская область
Написано: \"25 генваря 1959 года рождение Василий, деревни Любцовской уволенный по билету солдат Домент Ларионов Чарушин и законная жена его Анна Наумовна\". Вот и получается, что Ларион Иванов наш п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно