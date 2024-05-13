Ланьшина Меланья Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1817
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ланьшин Никита Игнатьевич
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ланьшин Никита Игнатьевич
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Ланьшина) Василиса Никитовна
Отец ребёнка: Ланьшин Никита Игнатьевич
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно