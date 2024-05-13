Ланьшина Меланья Терентьевна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина Меланья Терентьевна

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Терентий

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1817

Муж: Ланьшин Никита Игнатьевич

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ланьшин Петр Никитович

Отец ребёнка: Ланьшин Никита Игнатьевич

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ланьшин Ефим Никитович

Отец ребёнка: Ланьшин Никита Игнатьевич

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Ланьшина) Василиса Никитовна

Отец ребёнка: Ланьшин Никита Игнатьевич

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область

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