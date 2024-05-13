Ланьшин Петр Никитович
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1818
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланьшина Анна Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ланьшина Анна Осиповна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ланьшина Анна Осиповна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1854
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя