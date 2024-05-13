Ланьшин Петр Никитович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Петр Никитович

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1818

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ланьшин Никита Игнатьевич

Мать: Ланьшина Меланья Терентьевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланьшина Анна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ланьшин Федор Петрович

Мать ребёнка: Ланьшина Анна Осиповна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ланьшин Захар Петрович

Мать ребёнка: Ланьшина Анна Осиповна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1854
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

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