Ланьшина Анна Осиповна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланьшин Петр Никитович

Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ланьшин Федор Петрович

Отец ребёнка: Ланьшин Петр Никитович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ланьшин Захар Петрович

Отец ребёнка: Ланьшин Петр Никитович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно

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