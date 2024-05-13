Ланьшин Захар Петрович
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1847
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ланьшин Петр Никитович
Мать: Ланьшина Анна Осиповна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1854
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя