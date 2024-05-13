Ланьшин Захар Петрович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Захар Петрович

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1847

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ланьшин Петр Никитович

Мать: Ланьшина Анна Осиповна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1854
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

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