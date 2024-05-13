Ланьшин Никита Игнатьевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Никита Игнатьевич

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1817

Жена: Ланьшина Меланья Терентьевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ланьшин Петр Никитович

Мать ребёнка: Ланьшина Меланья Терентьевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ланьшин Ефим Никитович

Мать ребёнка: Ланьшина Меланья Терентьевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Ланьшина) Василиса Никитовна

Мать ребёнка: Ланьшина Меланья Терентьевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1854
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

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