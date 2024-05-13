Ланьшин Никита Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1817
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ланьшина Меланья Терентьевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Ланьшина Меланья Терентьевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Ланьшина) Василиса Никитовна
Мать ребёнка: Ланьшина Меланья Терентьевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1854
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя