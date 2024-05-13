(Ланьшина) Василиса Никитовна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ланьшина) Василиса Никитовна

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ланьшин Никита Игнатьевич

Мать: Ланьшина Меланья Терентьевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно

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