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Никита Марков

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Марк Сидоров

Мать: Евдокия Никифорова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
1827
переведен в № 5 из № 3 д. Сяковки
Рождение ребёнка
21.02.1836

Сын: Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофим Никитин

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья Никитина

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Антон Никитин

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сидоренков Трофим Никитин

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Михаил Никитин

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Симонова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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