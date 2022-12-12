Никита Марков
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Марк Сидоров
Мать: Евдокия Никифорова
Место жительства
1827
переведен в № 5 из № 3 д. Сяковки
Рождение ребёнка
21.02.1836
Сын: Тимофей Никитин
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трофим Никитин
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья Никитина
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Антон Никитин
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сидоренков Трофим Никитин
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Михаил Никитин
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: Наталья Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Симонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно