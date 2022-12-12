Марк Сидоров
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти16.07.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Сидор Никитин
Мать: Мария
Бракосочетание
08.11.1805
Жена: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никита Марков
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Маркова
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Бракосочетание
09.11.1824
Жена: София Федотова
Место жительства
1827
переведен в № 5 из № 3 д. Сяковки
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марина Маркова
Мать ребёнка: София Федотова
Рождение ребёнка
04.03.1832
Дочь: Ульяна Маркова
Мать ребёнка: София Федотова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1832