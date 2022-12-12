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Марк Сидоров

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1789

Дата смерти

16.07.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Сидор Никитин

Мать: Мария

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
08.11.1805

Жена: Евдокия Никифорова

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Никита Марков

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Маркова

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
09.11.1824

Жена: София Федотова

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1827
переведен в № 5 из № 3 д. Сяковки
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марина Маркова

Мать ребёнка: София Федотова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1832

Дочь: Ульяна Маркова

Мать ребёнка: София Федотова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
16.07.1832
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
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