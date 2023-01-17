София Федотова
Место рожденияд. Кутузовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кутузовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
09.11.1824
Муж: Марк Сидоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марина Маркова
Отец ребёнка: Марк Сидоров
Рождение ребёнка
04.03.1832
Дочь: Ульяна Маркова
Отец ребёнка: Марк Сидоров
Бракосочетание
04.02.1835
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно