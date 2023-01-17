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София Федотова

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Место рождения

д. Кутузовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кутузовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
09.11.1824

Муж: Марк Сидоров

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марина Маркова

Отец ребёнка: Марк Сидоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1832

Дочь: Ульяна Маркова

Отец ребёнка: Марк Сидоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
04.02.1835

Муж: не указан

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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