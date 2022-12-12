Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1805

Муж: Марк Сидоров

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Никита Марков

Отец ребёнка: Марк Сидоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Маркова

Отец ребёнка: Марк Сидоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
1823
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
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