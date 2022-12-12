Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1805
Муж: Марк Сидоров
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никита Марков
Отец ребёнка: Марк Сидоров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Маркова
Отец ребёнка: Марк Сидоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823