Наталья Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1836

Сын: Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофим Никитин

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья Никитина

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Антон Никитин

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сидоренков Трофим Никитин

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Михаил Никитин

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Матвей Никитин

Отец ребёнка: Никита Марков

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Марков

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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