Наталья Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1836
Сын: Тимофей Никитин
Отец ребёнка: Никита Марков
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трофим Никитин
Отец ребёнка: Никита Марков
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья Никитина
Отец ребёнка: Никита Марков
Рождение ребёнка
1845
Сын: Антон Никитин
Отец ребёнка: Никита Марков
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сидоренков Трофим Никитин
Отец ребёнка: Никита Марков
Рождение ребёнка
1854
Сын: Михаил Никитин
Отец ребёнка: Никита Марков
Рождение ребёнка
1858
Сын: Матвей Никитин
Отец ребёнка: Никита Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Марков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно