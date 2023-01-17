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Сидоренков Трофим Никитин

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Никита Марков

Мать: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сидоренков Евгений Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сидоренков Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Сергей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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