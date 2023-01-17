Сидоренков Трофим Никитин
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Никита Марков
Мать: Наталья Симонова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сидоренков Евгений Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сидоренков Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Сергей Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно