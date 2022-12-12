Сидоренков Евгений Трофимов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сидоренков Трофим Никитин
Мать: не указана
Место жительства
1898
Юзовка, Украина
Бракосочетание
19.01.1903
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
До 1903
уволен в запас
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно