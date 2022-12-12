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Сидоренков Евгений Трофимов

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Место рождения

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сидоренков Трофим Никитин

Мать: не указана

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1898
Юзовка, Украина
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Сидоренкова Екатерина Кириллова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
До 1903
уволен в запас
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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