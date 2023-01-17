Сидоренкова (?) Екатерина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (?) Екатерина Кириллова

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Место рождения

д. Прилеповка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Прилеповка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Сидоренков Евгений Трофимов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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