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Сидоренков Трофимов

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Место рождения

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сидоренков Трофим Никитин

Мать: не указана

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Сидоренкова ?

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сидоренков ?

Мать ребёнка: Сидоренкова ?

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренкова ?

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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