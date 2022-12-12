Сидоренков Трофимов
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Сидоренков Трофим Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ?
Мать ребёнка: Сидоренкова ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сидоренков ?
Мать ребёнка: Сидоренкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоренкова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно