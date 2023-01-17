Сидоренкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренкова ?

Сидоренкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Отец ребёнка: Сидоренков Трофимов

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сидоренков ?

Отец ребёнка: Сидоренков Трофимов

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренков Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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