Сидоренкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ?
Отец ребёнка: Сидоренков Трофимов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сидоренков ?
Отец ребёнка: Сидоренков Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренков Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно