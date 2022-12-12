Тимофей Никитин
Место рождения
Дата рождения21.02.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1836
Отец: Никита Марков
Мать: Наталья Симонова
Крещение
22.02.1836
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марина Тимофеева
Мать ребёнка: Прасковья Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иосифова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно