Тимофей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Никитин

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

21.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1836

Отец: Никита Марков

Мать: Наталья Симонова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Крещение
22.02.1836
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марина Тимофеева

Мать ребёнка: Прасковья Иосифова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иосифова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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