Попова (Кузнецова) Соломонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кузнецова) Соломонида

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Место рождения

село Верхнее Чуево

Дата рождения

01.08.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1803

Отец: Кузнецов Ефим

Мать: Кузнецова Аксинья

село Верхнее Чуево
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Михаил

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Рождение ребёнка
26.02.1826

Сын: Попов Герасим

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Рождение ребёнка
?.10.1833

Сын: Попов Яков

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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