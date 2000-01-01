Попова (Кузнецова) Соломонида
Место рождениясело Верхнее Чуево
Дата рождения01.08.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1803
Отец: Кузнецов Ефим
Мать: Кузнецова Аксинья
село Верхнее Чуево
Рождение ребёнка
1823
Сын: Попов Михаил
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Рождение ребёнка
26.02.1826
Сын: Попов Герасим
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Рождение ребёнка
?.10.1833
Сын: Попов Яков
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Тимофей
Смерть
Неизвестно