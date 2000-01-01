Кузнецов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кузнецов Никифор

Мать: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
01.08.1803

Дочь: Попова Соломонида

Мать ребёнка: Кузнецова Аксинья

село Верхнее Чуево
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кузнецов Варлаам

Мать ребёнка: Кузнецова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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