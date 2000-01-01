Кузнецов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Кузнецов Никифор
Мать: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
01.08.1803
Дочь: Попова Соломонида
Мать ребёнка: Кузнецова Аксинья
село Верхнее Чуево
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кузнецов Варлаам
Мать ребёнка: Кузнецова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Аксинья
Смерть
Неизвестно