Кузнецова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1803

Дочь: Попова Соломонида

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим

село Верхнее Чуево
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кузнецов Варлаам

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Ефим

Смерть
Неизвестно
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