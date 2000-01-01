Кузнецова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1803
Дочь: Попова Соломонида
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим
село Верхнее Чуево
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кузнецов Варлаам
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Ефим
Смерть
Неизвестно