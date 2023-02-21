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Кузнецов Варлаам
Кузнецов Варлаам
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Ефим
1784 г.р.
Мать
Кузнецова Аксинья
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Кузнецов Ефим
Мать:
Кузнецова Аксинья
Смерть
Неизвестно
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