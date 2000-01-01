Кузнецова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кузнецов Ефим
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузнецов Адриан
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кузнецов Дементий
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кузнецов Андрей
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кузнецов Семен
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузнецов Вукол
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Никифор
Смерть
Неизвестно