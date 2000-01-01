Кузнецова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кузнецов Ефим

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузнецов Адриан

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кузнецов Дементий

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кузнецов Андрей

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кузнецов Семен

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузнецов Вукол

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Никифор

Смерть
Неизвестно
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